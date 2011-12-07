Певица Алсу: В моей жизни главное - любовь, семья и музыка!

Главный из них - вручение сертификата на один миллион рублей председателю Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову на нужды казанского хосписа. Владимир Владимирович душевно поблагодарил певицу, заметив, что эти деньги пойдут на строительство нового крыла дома ангелов. В списке творческих сюрпризов - выступление звезды в полностью заполненном зале ледового дворца спорта «Татнефть-арена» с новым шоу-программой «Не молчи». Так Алсу начала свое юбилейное турне по России. Следующие концерты у певицы состоятся в Москве и Петербурге. - Очень рада, что выступаю сегодня в Казани. А когда пою на мировых площадках, всегда говорю зрителям, что я - посланница Татарстана, - сообщила Алсу залу, услышав в ответ шквал оваций. С первых песен певицы во дворце спорта воцарилась лирическая, семейная, доброжелательная атмосфера. Казанцы и гости столицы РТ пришли на концерт Алсу семьями, ребятишки танцевали и резвились в проходах партера. Сюрпризом для зрителей стало и сольное выступление дочерей певицы, старшая из которых - 11-летняя Сафина - сидела за роялем, аккомпанируя младшей, 10-летней вокалистке Микелле. Неожиданным было и пронзительное исполнение песни, посвященной отцу Алсу, и появление в программе известного шоумена, юмориста и телеведущего Гарика Мартиросяна в роли композитора, автора музыки одной из новых песен звезды. Участие в концерте также принял казанский детский хор Игоря Крутого. Внимание зрителей привлекло и то, что все работающие в тот вечер вместе с Алсу на сцене - музыканты эстрадно-симфонического оркестра, вокалисты и танцоры - были исключительно девушками. В течение двух с лишним часов певица исполнила как свои новые композиции, так и старые хиты на татарском, русском и английском языках. - Как же мне вас не хватает! - призналась она зрителям. - Я очень редко выступаю с сольными концертами и всегда скучаю по сцене. В финале шоу фанаты певицы, среди которых оказалось немало ее поклонников, приехавших на концерт из других городов Татарстана (больше всего, конечно, из ее родной Бугульмы) и соседних республик, долго не отпускали своего кумира. Все ждали, когда же Алсу расскажет о своем маленьком сыне, годовалом Рафаэле, или хотя бы покажет на огромном экране его фото, но этого не случилось. Кстати, все зрители дружно восхищались тем, в какой отличной физической форме находится недавно вышедшая из декрета певица, молодая мама троих прекрасных детей.