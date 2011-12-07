В этом году «Ночь музеев» проходит в офлайн-формате

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В этом году«Ночь музеев» пройдёт трех площадках, где проведут очные мероприятия.
В программе концерты и сольные выступления, мастер-классы, встречи с художниками, специализированные экскурсии по текущим экспозициям музея. Также можно будет посетить лекции с приглашенными спикерами и сотрудниками музеев.
Главное здание ГМИИ РТ будет работать с 11.00 до 00.00. Площадка ГСИ ГМИИ РТ будет работать по аналогичному графику.
А площадка НХГ «Хазинэ» ГМИИ РТ будет работать с 10:00 до 22:00.
Вход на все мероприятия свободный.
С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.