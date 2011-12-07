Скончался известный татарский поэт Салават Рахматуллин

На 79-м году жизни скончался татарский поэт Салават Рахматуллин, известный как Салават Рахматулла. Об этом сообщил Союз писателей Татарстана.

«Мы разделяем горе родных и близких. Творчество нашего Салавата отличалось тонкой лирикой, которая всегда будет жить в наших сердцах», — сказано в официальном сообщении.

Салават Рахматулла родился в деревне Султанмурат Аургазинского района Башкортостана в 1942 году. В 1965 году он окончил факультет русского языка и литературы Стерлитамакского госпединститута, после работал заведующим учебной частью Турумбетовской средней школы Аургазинского района.

В 1984 году приезжает в Стерлитамак, где работает в пединституте, в школе-интернате № 1, художественным руководителем в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Был корреспондентом городской газеты «Ашкадар».

Свою творческую деятельность Рахматулла начал в студенческие годы. Салават Ибрагимович — автор 15 книг. На стихи поэта написано более двадцати песен самодеятельными и профессиональными композиторами. Некоторые из них стали очень популярными.

Салават Рахматулла — лауреат республиканского молодежного журнала на татарском языке «Тулпар», дважды лауреат республиканской газеты «Кызыл тан», журнала «Һәнәк», лауреат литературных премий им. Х. Гиляжева (1999), им. Галимджана Ибрагимова (2002), им. И. Юзеева (2005), им. Гали Ибрагимова (2009), награжден памятной медалью «100 лет со дня рождения М. Шолохова», член Союза писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан.