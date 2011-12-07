В Нацмузее покажут самую большую в мире коллекцию кожаной мозаики

В Национальном музее Республики Татарстан завтра, 16 июля откроется выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство». Она посвящена промыслу казанских татар по изготовлению узорной обуви, широко известной и за пределами Татарстана — в XIХ-ХХ вв. она пользовалась популярностью в Европе, Азии и Америке. Многие экспонаты будут показаны впервые.

Посетители смогут увидеть все богатство и разнообразие крупнейшей коллекции кожаной мозаики музея, а также проследить за развитием этого промысла в Казани и её окрестностях с конца XVIII по начало XX века.

Важной частью выставки станет традиция производства и ношения узорных кожаных сапог в советское время. Среди экспонатов — знаменитые ичиги, шитые серебром и шелком, которые украшали стенд Татарской Республики на Всемирной выставке в Париже в 1925 году.

Кроме того, часть экспозиции покажет декоративную обувь в тандеме с национальными костюмами не только Татарстана, но и Средней Азии. А также большую роль сыграет современное проявление этого ремесла. Посетители смогут увидеть, как искусство кожаной мозаики освоили профессиональные художники, создавая модные аксессуары и предметы интерьера. Сегодня это искусство развивается молодыми мастерами — выпускниками Казанского художественного училища имени Фешина, лучшие работы которых также займут свое место на выставке.

Продлится экспозиция до конца августа.