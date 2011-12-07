Концерт Салавата и Меладзе услышали не только проголосовавшие

И сюрприз, похоже, удался. Судя по реакции зала и отзывам собравшихся в воскресенье вечером на трибунах «Казань-Арены».Об отзывах чуть позже, а пока о самом концерте. Концерт начался без задержки и уже к семи часам сорокатысячный зал был заполнен больше, чем наполовину. А если учесть то, что его было слышно далеко за пределами стадиона, то аудитория оказалась поистине внушительной. Казанцы одобрительно приняли выступление рок-группы «7Б», но главное шоу было впереди. Первым номером стал главный «соловей» татарской эстрады Салават Фатхетдинов. Публику он разогрел сразу же – молодежь стала танцевать под его хиты. А вот сам певец согрелся, похоже, позже: сначала вышел в куртке и только к выходу Президента РТ Рустама Минниханова переоделся в представительский костюм. К слову, президент обратился к собравшимся с короткой приветственной речью, но надолго публику задерживать не стал. Поприветствовав молодежь, проголосовавшую впервые в жизни, Рустам Минниханов отметил, что доволен результатами выборов и пообещал казанцам стабильное развитие. Под следующую песню президент вместе с мэром Ильсуром Метшиным спустился со сцены к публике и пожал руки всем, кто сумел до него дотянуться. Затем эстафету приняла «дискотека 80-х» в лице ансамбля «Самоцветы».- Ветераны не стареют не только душой, но и телом, - заметил кто-то из рядом стоящих зрителей. - Пресняковой-то, наверное, под 60, а все зажигает! Кстати, как гласит Википедия, солистке ансамбля Елене Пресняковой далеко за 60, да и ансамблю уже более 40 лет, а его хиты до сих пор поют не только их ровесники, но и молодежь. Зал охотно аплодировал, подпевал и пританцовывал, когда «Самоцветы» запели свой золотой репертуар: «Мы желаем счастья вам», «Синий иней», «Все, что в жизни есть у меня». Хедлайнером концерта был заявлен Валерий Меладзе, которого тоже можно назвать ветераном сцены, как и его нестареющие хиты «Самба белого мотылька», «Как ты красива сегодня» и другие. В ответ на радушный прием публики певец также не поскупился на комплименты: отметил шикарный медиафасад стадиона, благодаря которому песни мэтра в тот вечер слушали и те, кто не попал на стадион.

Потянувшиеся к выходу зрители обменивались впечатлениями. Молодежь была эмоциональной и краткой: «Круто! Мне все понравилось». Взрослая публика отмечала, что концерт помог отвлечься от проблем и получить заряд бодрости перед рабочей неделей.