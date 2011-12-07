Казанский и Киргизский университеты культуры и искусств подписали соглашение о сотрудничестве

Рабочая группа по культуре Российско-Киргизской межправительственной комиссии на встрече в Казани приняла решение о сотрудничестве университетов культуры и искусств.

Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко сообщил, что помимо соглашения Казанского государственного университета культуры и искусств с институтом культуры в Бишкеке, также сегодня соглашение о сотрудничестве подпишут музеи.

О возможности для партнерства в музейной и библиотечной сфере рассказал и глава Министерства культуры Киргизии Азамат Жаманкулов. Он отметил, что было найдено много точек соприкосновения для общей работы. По словам министра, уже есть договорённость создания интернет-платформы с золотым фондом произведений, в том числе Чингиза Айтматова.