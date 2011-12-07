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Любимова: Татарстан — это тот регион, где мы отрабатываем все наши опыты

Министр культуры РФ оценила работу в культурной сфере Татарстана.

Министр культуры РФ Ольга Любимова положительно отозвалась о работе в культурной сфере Татарстана. Об этом она заявила в ходе пресс-завтрака в Казанском академическом русском Большом драмтеатре им. Качалова.

«В республике проводится уникальная работа. Безостановочно в течение стольких лет мы видим трепетное отношение к объектам культурного наследия, одним из самых сложных направлений в работе Минкульта», — сказала Любимова.

Министр также отметила ценность подобного региона в стране, уточнив, что именно в Татарстане отрабатываются все опыты, в том числе национальный проект «Культура».

Любимова прибыла в Татарстан с рабочей поездкой и уже успела посетить Казанский Кремль и увидеть презентацию работы мультимедиагидов регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Министру также провели экскурсию по Казанскому академическому русскому Большому драматическому театру им. Качалова.

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