Любимова: Татарстан — это тот регион, где мы отрабатываем все наши опыты

Министр культуры РФ Ольга Любимова положительно отозвалась о работе в культурной сфере Татарстана. Об этом она заявила в ходе пресс-завтрака в Казанском академическом русском Большом драмтеатре им. Качалова.

«В республике проводится уникальная работа. Безостановочно в течение стольких лет мы видим трепетное отношение к объектам культурного наследия, одним из самых сложных направлений в работе Минкульта», — сказала Любимова.

Министр также отметила ценность подобного региона в стране, уточнив, что именно в Татарстане отрабатываются все опыты, в том числе национальный проект «Культура».

Любимова прибыла в Татарстан с рабочей поездкой и уже успела посетить Казанский Кремль и увидеть презентацию работы мультимедиагидов регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Министру также провели экскурсию по Казанскому академическому русскому Большому драматическому театру им. Качалова.