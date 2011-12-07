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Молодежный театр на Булаке попросил Рустама Минниханова спасти их помещение

Команде театра не хватает средств оплачивать аренду здания.

Казанский молодежный театр на Булаке попросил Президента РТ помочь с покупкой здания, которое они сейчас снимают. Команда тетра составила петицию, собирая подписи под ней в сети.

«Мы обращаемся к Вам за помощью! Театр, любимый народом, может оказаться на улице. Наш театр — единственный молодежный репертуарный негосударственный театр в Казани, размещается на арендованной площади в 2200 кв. м. по адресу ул. Право-булачная, 13 в здании бывшей швейной фабрики и имеет 3 уникальных зрительных зала. Имея статус социального предприятия, театр работает круглый год. За 11 лет выпущено более 40 спектаклей, для жителей Татарстана и гостей столицы представляется от 50 до 70 постановок в месяц. Средняя посещаемость в год — более 60000 человек», — говорится в обращении.

Команда театра просит помочь с приобретением арендуемого помещения с последующей передачей в управление по льготным условиям, а также выделить помещения площадью 2 тыс. квадратных метров в здании бывшей фабрики «Спартак». В труппе считают, что там театр станет центром притяжения в новом молодежном кластере.

КВ
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