Андрей Есионов «подведет итоги» в Галерее современного искусства

В Галерее современного искусства 19 августа откроется выставка «Предварительные итоги» всемирно известного художница Андрея Есионова. В экспозиции участвуют работы художница за всю его немалую творческую жизнь. Ранее его работы выставлялись в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, а также во многих городах Европы и Азии. Кроме того, произведения Есионова хранятся в музеях России и за границей, а также в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана.

Ессионов родился и провел детство в Ташкенте, после чего закончил художественную школу по направлению «графика», а также Художественный институт имени А. Н. Островского как художник-живописец. Уже в эти годы его работы начали привлекать внимание, но процесс становления занял почти 20 лет.

Его картины высоко ценится в художественном мире во многом из-за высочайшего профессионализма художника — Есионов мастерски владеет техникой акварели, в которой подчеркивает мельчайшие детали, а его умению организовывать сложнейшие композиционные, почти «режиссерские» построения можно только позавидовать. Большую часть его творчества занимают большие, сложные по композиции произведения на философские темы, а, а также портреты деятелей современной культуры и политики.

Андрей Есионов является академиком Россйской и Флорентийской академий искусств, членом Творческого Союза художников России и Москвы.