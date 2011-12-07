Власти Казани потратят 1,6 млн рублей на выступление Манижи

На выступление певицы Манижи в рамках арт-фестиваля «Дни Поволжья 2021» дирекция парков и скверов Казани выделила 1,6 млн рублей. Соответствующие документы выложены на портале госзакупок.

Фестиваль пройдет на территории центра семьи «Казан» 25 сентября. Выступление певицы продлится 40 минут. При этом список песен формирует сама исполнительница. Технический и бытовой райдер согласовывается отдельно.

Исполнителем услуги значится ИП Майя Серикова. На проведения всего фестиваля «Дни Поволжья 2021» выделено 10 млн рублей.

Напомним, что Манижа представляла Россию на Евровидении - 2021 с песней «Russian Woman» и заняла на конкурсе 9 место.