Кастинг на звезду: как Рустем Абязов отбирает таланты, чтобы выступить с ними на большой сцене

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся финальный концерт республиканской программы «Звёзды из Завтра» оркестра под руководством Рустема Абязова, создателя проекта. Ведущей вечера стала Лилия Апакова.

Программе в этом году исполняется семь лет, и за это время в ней приняли участие около двух тысяч юных дарований со всего Татарстана. «Мы надеемся поднять престиж академического музыкального образования, представить публике талантливых детей, в том числе с ограниченными физическим возможностями, поддержать наших замечательных педагогов — для этого и была задумана программа «Звёзды из Завтра», — поделился Абязов.

Аналогов у проекта нет

Ежегодно главный дирижер оркестра совместно с педагогами музыкальных школ проводит прослушивания детей, по итогам которых формируется программа гала-концертов. В них принимают участие юные пианисты, скрипачи, флейтисты, вокалисты, хоры и другие музыканты.

«Этот проект уникален, у него нет аналогов в России и мире. То, что профессиональный оркестр ездит по городам и выступает с детишками-солистам, — это, конечно, дорогого стоит», — подчеркнул дирижер.

В 2019 году программа получила статус республиканской и проводится при поддержке Президента Татарстана и Министерства культуры РТ.

«Наши дети очень талантливы. В каждом городе есть свои „звёздочки“, которые заслуживают внимания. Мы мечтаем создать в Татарстане постоянную программу творческой и профессиональной поддержки юных музыкантов», — заявил руководитель проекта.

Участники программы «Звёзды из Завтра» были приглашены в телевизионные проекты «Синяя птица», «Лучше всех», фестиваль «Добрая волна», приняли участие в Дельфийских играх, стали стипендиатами фонда «Новые имена», международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, были рекомендованы к поступлению в музыкальные колледжи Татарстана.

Пандемия не помешала

В программе финального концерта приняли участие музыканты Казани, Альметьевска, Бугульмы, Нижнекамска, Набережных Челнов и других районов. По словам Абязова, при формировании программы финального концерта предпочтение было отдано именно дебютантам. На концерте прозвучали произведения Моцарта, Шуберта, Генделя, Вивальди, Яхина и многих других, в том числе и современных, композиторов. Стоит отметить, что оркестровкой многих произведений занимался сам маэстро Абязов.

«В этом году „Звезды из завтра“ прошли именно так, как мы мечтали. Ни пандемия, ни все остальное не смогли нам помешать. Этим, наверное, этот сезон и отличается от прошлого. Сегодня на концерте будет очень высокий уровень исполнения, помяните мое слово», — отметил до выступления руководитель проекта.

Перед концертом в министерстве культуры РТ состоялся круглый стол по итогам двух лет работы программы. Участниками стали первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, Рустем Абязов, начальники управлений и отделов культуры всех муниципальных районов РТ, директора музыкальных колледжей Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, директора Бугульминской ДШИ № 1 и Буинской ДШИ № 1.

«Я хотел, чтобы о проекте услышали из первых уст. Думаю, что все, кто побывал на круглом столе, загорелись и поняли, что проект нельзя игнорировать — он способствует развитию музыкального образования республики и очень мотивирует как детей, так и педагогов», — подчеркнул Абязов.

Создатель проекта также рассказал, что детское музыкальное образование в нашей стране не уступает зарубежному: «Конечно, программу детского музыкального образования я реформировать никак не могу. Но у нас оно наиболее удачно выстроено, если сравнить с тем, что творится во всем остальном мире. Поэтому нам просто нужно все улучшать, — добавил он.

Хотя, отметил он, уже сейчас можно заметить положительные перемены в музыкальных школах: «Есть специальные программы: федеральная и республиканская, и по ним сейчас покупают много прекрасных инструментов. Во многих школах сейчас сделаны капитальные ремонты, и это всё здорово. Поэтому по этим направлениям есть очень серьезное движение вперед».

«В каждом городе — свои "звёздочки"»

На концерте прозвучало много разнообразной музыки — от Моцарта и Генделя до Яхина, Элвиса Пресли и русских народных песен. Слушатели каждый раз поддерживали юных музыкантов все более теплыми аплодисментами.

Особенно понравилась публике увертюра к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении ученика 4-го класса Нижнекамской ДМШ № 1, лауреата международных, всероссийских и республиканских конкурсов Амира Шаймарданова, который сыграл ее на ксилофоне. Уникальный тембр этого инструмента как ни странно очень органично вписался в увертюру, добавив звучанию новых красок.

Слушатели высоко оценили первую часть ля-минорного концерта Вивальди в исполнении Малики Усмановой — ученицы 6 класса Лениногорской ДМШ им. Н. М. Кудашева, лауреата международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Юная скрипачка смогла продемонстрировать впечатляющие для своих лет технические навыки, а также глубокое понимание музыкального материала.

Также зрители очень тепло приняли «Сандугач» Рустема Яхина в исполнении Азалии Зариповой, Чувашскую и Русскую народную песни, которые спели Ульяна Корнилова и Ксения Сулиманкина.

А в завершении вечера прозвучали «Русские потешки» Сергея Смирнова в исполнении учеников Набережночелнинской ДМШ № 5, старшего хора «Радость».