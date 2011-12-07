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Дни татарстанского кино откроются премьерой фильма «Сумбуль»

С 24 по 30 августа в столице Татарстана пройдут дни татарстанского кино, приуроченные 100-летнему юбилею со дня образования ТАССР.

Любителей кино ожидают показы картин, вошедших в программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино, проходивших в номинации «Национальный конкурс», сообщает пресс-служба «Татаркино».

Местом проведения фестиваля был выбран кинотеатр «Мир», где состоятся премьеры фильмов, а также творческие встречи. Однако, ввиду эпидемиологической обстановки, событие состоится без публики.

Ожидалось, что дни татарстанского кино могут быть проведены в сквере Аксенова. Впрочем, с 17 августа кинотеатрам республики было разрешено вести деятельность с рядом ограничений.

Открыть фестиваль предстоит кинокартина «Сумбуль», режиссерами которой выступили Рашид Маликов и Рамиль Фазлиев. Фильм был снят по книге Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам».

КВ
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