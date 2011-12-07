«Созвездие-Йолдызлык» и «Безнең заман» отправятся в тур по Татарстану

В Татарстане пройдет большой гастрольный тур двух фестивальных движений: «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман».

По словам генерального продюсера фестивалей Дмитрия Туманова, большой тур пройдет при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

«Хочется, чтобы каждый смог стать частью огромного праздника и своими глазами посмотреть на настоящие жемчужины наших проектов. Мы впервые дадим концерт в Ютазинском и Агрызском районах», — сказал Туманов.

Он отметил, что зрители увидят симбиоз этих фестивалей. На концерте покажут только лучшие номера в исполнении творческих коллективов и солистов.

Концерты пройдут в Агрызском районе, Менделеевском районе, Ютазинском районе, Азнакаевском районе, Камско-Устьинском районе, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Буинске.