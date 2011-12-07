Три золота татарстанских фотографов

В небольшой фотостудии колледжа полным ходом идут тренировки. До регионального этапа «Абилимпикс-2018» остаются считанные дни, и участники, разделенные на несколько возрастных категорий, оттачивают мастерство. Поочередно ребята-студенты фотографируют друг друга и внимают советам эксперта-преподавателя. Только в студии понимаешь, что на выполнение красивого снимка у фотографа уходят часы кропотливой работы.- В мире у 20 процентов населения есть проблемы со здоровьем. Когда задумываешься, понимаешь, что этому огромному количеству умных, интересных, красивых людей нужно дать в руки удочку, чтобы они могли зарабатывать деньги. Фотография - один из видов деятельности, которым такие люди могут свободно заниматься. В нашей группе каждый год двое-трое ребят с ограниченными возможностями. Наша задача - дать им основные навыки, научить работать, - рассказывает преподаватель колледжа и эксперт Георгий Козлов.В 2015 году студентка колледжа Рената Абдуллина, наставником которой был Георгий Алексеевич, выиграла региональный и национальный чемпионаты «Абилимпикс». За свои достижения она получила в подарок от Президента Татарстана Рустама Минниханова профессиональную технику. А годом позже Рената поехала на мировое первенство в Бордо (Франция), где в итоге попала в десятку сильнейших фотографов.В последующие годы успех Ренаты на национальном чемпионате повторили Галина Овчинникова и Айрат Сафин.- В техникуме я преподаю десятый год, а в фотографии гораздо больше времени. У нас создана система подготовки, есть коллектив единомышленников и подход к ребятам, - отметил Георгий Козлов. - Пока нам помогает наш опыт. Например, я всегда нахожу возможность приехать заранее на площадку, и мы с участником смотрим, какой на ней свет, и придумываем кадры. Обязательно создаем домашние заготовки, разрабатываем новые схемы света, оптики, за счет которых сделаем чемпионский кадр.В этом году на региональном этапе свои силы в компетенции «Фотограф-репортер» попробуют Эльвина Захарова и Радик Субаев.- Рассматривая фотографии в интернете, подумала, смогу ли я сделать так же, - рассказывает о выборе профессии Эльвина. - Поступила в колледж, изучила основы мастерства. Сейчас при подготовке к соревнованиям выезжаем на мероприятия, снимаем репортажи.Перед участниками стоит непростая задача - нужно в 10 репортажных снимках рассказать о соревновательном процессе. Для оценки должны быть представлены фотографии в нескольких планах - общем, среднем, крупном, а также нужен портрет в интерьере. За время соревнований ребята делают сотни снимков, и из них им нужно отобрать лишь 10 лучших.- Интерес к фотографии возник с детства, когда я наблюдал за тем, как фотографировал отец, - вспоминает Радик Субаев. - Он показывал свои работы, и меня заворожило то, что можно зафиксировать какой-то момент жизни. За время учебы в колледже научился работать со светом, диафрагмой, выдержкой, глубиной резкости. Георгий Алексеевич дал массу советов. Например, как можно сэкономить деньги на покупке оборудования: просто купить советскую оптику и при помощи переходников получить хорошую картинку.- Каждый фотограф хочет быть известным, - заметил Георгий Козлов. - Для этого ему нужно сделать лучшую фотографию. Мы мотивируем ребят тем, что благодаря учебе можно получить необходимые навыки. Они будут делать хорошие снимки, участвовать в выставках и в конечном итоге получат работу.