Национальный музей Татарстана отпразднует особой программой 350-летие со дня рождения Петра I

Национальный музей РТ вошел в Ассамблею петровских музеев. Об этом сообщила пресс-служба главного хранилища истории республики.

В первом учредительном собрании Ассаблеи, которое прошла в Санкт-Петербурге, участие и. о. генерального директора Нацмузея Алиса Вяткина.

Ассамблея при поддержке Министерства культуры РФ объединила около 100 российских музеев разных уровней — от крупных Эрмитажа, Московского Кремля, Петергофа до городских и даже частных. Цель ее — объединение и сотрудничество музеев, хранящих историю и наследие Петра Великого, а еще — разработка и проведение программы к 350-летию со дня рождения императора, которое будет отмечаться в 2022 году.

В Казани Петр I бывал не раз, в нашем городе он даже праздновал свое 50-летие, благодаря императору в Казани появились важные предприятия — мануфактура, адмиралтейство и другие. Поэтому в коллекциях Нацмузея есть множество экспонатов, связанных с деятельностью Петра I. Раритет — портрет императора, написанный неизвестным художником с картины Луи Каравака 1722 года, со стихами о деяниях Петра.

В следующем году, юбилейном, Национальный музей откроет выставку «Казанские деяния Петра Великого», а также подготовит особую программу и экскурсии.