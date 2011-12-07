«Анна Каренина»: любовь и смерть под взглядами наблюдателей

Стать очевидцем и даже в какой-то степени участником событий романа Льва Толстого «Анна Каренина» вполне реально. Такую возможность предоставляет иммерсивный спектакль «Анна Каренина».Иммерсивные постановки в России пока не так широко распространены, поэтому необходимо пояснить, в чем их суть. Иммерсивный спектакль (от английского to immerse - «погружать») - явление современного театрального искусства. Зрители не наблюдают за героями, сидя в зале, а находятся внутри самого действа. Здесь нет разделения пространства на зал и сцену. Нет закулисья, где актеры могут скрыться, отыграв свою сцену. Между актерами и зрителями нет преград и барьеров - такой подход непривычен и необычен. Команда фонда поддержки современного искусства «Живой город» и режиссер-постановщик Диана Сафарова, создавшие иммерсивную «Анну Каренину», отважились на рискованный эксперимент. Спектакль играется в историческом здании - бывшем особняке купца Демидова, где много лет располагался Центральный загс Казани. Гостям выдают маски и знакомят с правилами. Они просты: не разговаривать, не фотографировать, маску не снимать.Все это можно делать только в специальной зоне отдыха и баре. После инструктажа перед гостями распахивается занавес, и они оказываются... в зале ожидания вокзала. Не сразу понимаешь, что спектакль уже начался. Среди зрителей появляются персонажи в одежде XIX века. Здесь, на вокзале, и происходит встреча героев истории - Анны Карениной и Алексея Вронского. Встреча, перевернувшая их жизнь и жизнь их близких. Действие спектакля разворачивается одновременно на 25 площадках: вокзал, покои Карениной, детская Сережи, кабинет Каренина, квартира Вронского, дом Левина и даже его баня… 16 основных сюжетных линий, 350 сцен. Эта такая параллельная реальность, и каждый зритель волен выбрать свой маршрут путешествия в мир романа Толстого, чтобы собрать свой спектакль, как пазл, из разных сцен. Можно просто бродить по большому дому, заглядывая в каждую комнату, а можно идти за каким-нибудь персонажем. Естественно, большинство зрителей последовали за Анной. В этот вечер ее играла актриса Юлия Маленкина. Превратившись в наблюдателей в черных масках, гости становятся свидетелями, как Каренина переодевается к балу. Красиво, эротично. А что в это время делают другие герои? Например, в детской комнате у восьмилетнего сына Анны Сережи как раз начался урок. Вот только зрители туда не заходили. Можно было спокойно присесть за стол рядышком с Сережей и послушать беседу учителя с ним. В другой комнате можно увидеть, как развиваются отношения Левина и Кити. Бал - музыка, танцы прямо на старинной лестнице особняка. Встреча Анны с Вронским… Сцена супружеской измены… Объяснение Карениной с супругом… Уследить за всем просто невозможно. Поэтому совет номер один: прежде чем пойти на спектакль, полистайте «Анну Каренину» или хотя бы прочитайте в интернете краткое содержание романа - так будет намного проще ориентироваться в том, что происходит вокруг.Надо сказать, что режиссер, сценарист, актеры очень деликатно отнеслись к первоисточнику - они бережно, с исторической достоверностью оживили страницы великого романа «Анна Каренина». Совет номер два: наденьте удобную обувь, никаких каблуков. Спектакль длится почти 4 часа, ходить придется много. Например, мой шагомер показал, что в особняке я натопала почти 7 километров.Если устанете от постоянного движения или маски на лице, можно посидеть в специальной зоне отдыха или баре. Те, кого переполняют эмоции от увиденного, могут там прервать вынужденное молчание и обменяться впечатлениями.- Какая Анна красивая! - искренне восхитилась одна девушка.- И несчастная. Когда приходится выбирать между любимым мужчиной и ребенком - это для женщины трагедия. Но все-таки зря она под поезд бросилась. Поступила, как эгоистка: о Сереже не подумала, - добавила ее подруга. За соседним столиком - компания молодых парней. - Конечно, непривычно столько ходить, тем более когда весь день пахал на работе. Но интересно же! Слушайте, даже захотелось прочитать эту книгу, - сказал молодой человек. Другой уткнулся в айфон, что-то там поискал:- Нашел «Каренину»! Себе скопировал и тебе переслал. Почитаем на досуге!