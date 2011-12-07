В Галерее современного искусства в Казани откроется выставка набросков в стиле ню

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка «ANTHROPOS (НЮ)» студии набросков под руководством Полины Илюшкиной. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

«Человек на протяжении всей истории являлся самой главной темой в искусстве. В каком бы направлении ни работал художник, рисунок фигуры человека всегда был и остается венцом его мастерства», — отмечается в сообщении галереи.

Студия при Творческом союзе художников России в Казани работает с 2017 года. В ней состоят как профессиональные художники, так и единомышленники, разделяющие общую творческую позицию. За время её работы студии художниками созданы сотни набросков и рисунков фигуры человека. Причём выполнены они достаточно высоком художественном уровне.

Наброски помогают развивать наблюдательность, а также умение точно схватывать самое главное в натуре. Они пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и долго удерживать его в памяти. Качество, необходимое каждому художнику, даётся лишь с длительным изучением натуры и постоянных упражнений в рисунке и живописи.

Открытие выставки состоится завтра, 20 мая, в 16.00, а в 17.00 состоится открытый мастер-класс для всех желающих



