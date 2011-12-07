Сегодня наступает «Время кино у озера Кабан»

Сегодня вечером на набережной озера Кабан стартует показ фильмов из цикла «Время кино у озера Кабан». В течение 3 вечеров — 19, 26 и 27 августа зрителям представят фильмы-претенденты на получение I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

В программе кинопоказов — разные жанры: это мультипликационные фильмы, документальное кино, короткометражки и полнометражные фильмы. Более подробно с программой можно ознакомиться на портале дирекции.

Начало всех показов в 20.30. Вход свободный.