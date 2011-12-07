Шамаили, панно и тугры: в Кремле пройдет выставка, посвященная исламской каллиграфии

В Музее исламской культуры 20 августа пройдет выставка «В диалоге с традицией». На ней посетители смогут познакомиться с работами казанской художницы-каллиграфа, члена Союза художников России и Палаты ремесел РТ Гульназ Исмагиловой-Гатиатуллиной.

Экспозиция представляет из себя 35 работ, которые были созданы за последние 8 лет, а большая часть из них посвящена уникальному религиозному видению художницы. Среди произведений можно будет встретить шамаили в своеобразном авторском прочтении, каллиграфическое панно и тугры — персональные знаки и портреты, выполненные в особенном каллиграфическом стиле. На счету художницы более 50 выставок во многих городах России, США, Турции, Индии и Ирана.

Также посетители выставки смогут увидеть серию работ «Золотой код скифов-сарматов», которую с большим восторгом приняли на индийской выставке несколько лет назад. В этих работах переплетаются религиозные строки Корана и новой татарской поэзии, а также культура пазырыкских народов.