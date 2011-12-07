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Более 170 млн рублей выделят Татарстану в 2020 году на реализацию нацпроекта «Культура»

В рамках национального проекта будут обновлены библиотеки, театры и дома культуры.

В 2020 году Татарстан получит 170 млн рублей на ремонт библиотек, домов культуры и театров. Распоряжение с соответствующей информацией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, согласно документу, из федерального бюджета Татарстан получит 131,5 млн рублей на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Еще 22 млн рублей выделят на модернизацию ТЮЗов и театров кукол и 20 млн рублей — на создание модельных библиотек.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Культура». Всего в рамках данного проекта республика получит 1,6 млрд рублей. 

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