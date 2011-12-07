Первые профессиональные победы юных народников

В этом году на участие в конкурсе, организованном Казанской государственной консерваторией им. Н.Г.Жиганова, было получено почти 200 заявок. В прослушиваниях приняли участие юные музыканты из России, Казахстана, Узбекистана. Учащиеся музыкальных школ, студенты музыкальных колледжей и вузов выступили в четырех возрастных категориях в номинациях: баян-аккордеон, струнные щипковые инструменты - домра, балалайка, гитара и другие. Гала-концерт конкурса прошел на сцене Государственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева. - Это профессиональный конкурс для детей, которые решили связать свою профессию с музыкой, народными инструментами. И участники, даже самые юные, очень сильны в профессиональном плане, - рассказала член жюри конкурса, заслуженный работник культуры РТ, декан факультета народных инструментов Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова, профессор Людмила Потапова. - Народные инструменты совершенствуются, расширяется наш репертуар. У нас есть свои приемы игры, благодаря которым даже знакомые классические мелодии звучат свежо, оригинально. Композиторы это слышат, понимают, какие возможности открываются перед ними, и поэтому с удовольствием пишут произведения специально для народных инструментов. Своими впечатлениями от конкурса поделился народный артист России, профессор Московского государственного института музыки им. А.Г.Шнитке, композитор, солист Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.Осипова, член-корреспондент Академии народной музыки Сергей Лукин: - Конкурс имени Сайдашева интересен тем, что здесь представлены и ученики музыкальных школ, и студенты консерваторий. Мы достаточно часто ездим на разные конкурсы, фестивали, и у нас есть возможность сравнивать. Казань и Татарстан всегда были кладезем молодых талантов, играющих на народных инструментах. Здесь традиции соблюдаются, развиваются. Здесь всегда были и есть замечательные педагоги. Музыкант - это в первую очередь труженик. Ребенок, связавший свою жизнь с музыкой, привык пахать в три смены: в общеобразовательной школе, в музыкальной и еще домашние задания… Поэтому человек, который занимается музыкой, более трудолюбивый, более организованный, более коммуникабельный. Мы учим детей не только музыке, но в первую очередь ответственности, умению работать в коллективе, творческому отношению к любому делу.