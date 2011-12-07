От Мити Бурмистрова до Нурбека Батуллы: афиша фестиваля Awaz в Казани

Открытие 20 мая в баре «Соль»

Открытие масштабного фестиваля в Казани пройдет сегодня, 20 мая в баре «Соль». Билет стоит 800 рублей, а выступать будут: «Хадн Дадн», «Чёрный государь», «Человек ЦеЦе», Артем Крапивин, Артур Кузьмин.

Начнется концерт в 18.00 и завершится в 23:59.

21 и 22 мая — конференция AWAZ x SKILLBOX

Двухдневная программа пройдет на двух площадках: в Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке РТ при поддержке образовательной платформы Skillbox

Конференция фестиваля разделят на два блока. Один будет посвящен особенностям развития музыкальной индустрии, ее трендам и тенденциям, а другой — месту и роли музыки в современной культуре.

В ЦСК «Смена» расскажут о психическом здоровье музыкантов, об основах музыкального бизнеса, музыкальном продюсировании и многом другом.

В рамках конференции в Национальной библиотеке РТ ученые, журналисты и музыканты будут обсуждать музыку как феномен, звук как явление, а фестивали как часть современной культуры. В качестве спикеров заявлены директор Beat Film Festival Алена Бочарова, исследователь современной музыки Евгений Былина, актер «Гоголь-центра» и основатель благотворительного проекта «Помощь» Никита Кукушкин и другие.

Билет на 2 дня стоит 1 400 рублей, билет же на 1 день — 800 рублей.

22 мая в MOÑ — Нурбек Батулла

Обладатель «Золотой Маски» Нурбек Батулла в театральном пространстве MOÑ представит спекатакль-перфоманс Sak-sok.

Стоимость билета 2 000 рублей, организаторы не рекомендуют посещать спектакль людям, чувствительным к интенсивному свету.

Самый полный доступ к фестивалю, включающий всю музыкальную программу на протяжении 4 дней с 20 по 23 мая, а также 2 дня образовательной части фестиваля, которая пройдет при поддержке и участии онлайн-университета Skillbox обойдется желающим в 4 200 рублей.

Ознакомится с полным перечнем мероприятий и приобрести билет можно на сайте фестиваля awazfestival.ru.