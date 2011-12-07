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Олег Ивенко с друзьями представит казанцам концерт современной и классической хореографии

Участие в концерте примут ведущие танцовщики казанской балетной труппы, а также друзья и партнеры по сцене из других городов.

Концерт современной и классической хореографии Ivenko& Friends состоится 14 июля в казанском концертном зале «Уникс». Инициатором и творческим руководителем проекта стал премьер театра оперы и балета им. М.Джалиля, Олег Ивенко.

Участие в концерте примут ведущие танцовщики казанской балетной труппы, а также друзья и партнеры по сцене Ивенко. Среди них победительница шоу «Большой балет» Аманда Гомес, победитель шоу «Большой балет» Вагнер Карвальо, заслуженная артистка Татарстана Александра Елагина, лауреат международных конкурсов Алессандро Каггеджи и другие. Начало вечера в 19.00.

В программу концерта войдут войдут номера из классических балетов «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Пламя Парижа», «Шурале». Представят танцовщики и современную хореографию, которая показывает внутреннюю связь между эмоцией и движением, пластическую свободу и индивидуальность прочтения. 

«Специально к концерту хореографы Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев и Маша Нуриева готовят четыре абсолютно новых номера. Каролина Заборне учит знаменитого фокинского „Умирающего лебедя“. Конечно, будет „забойная“ классика с фуэте и пируэтами», — рассказал Олег Ивенко.

КВ
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