Олег Ивенко с друзьями представит казанцам концерт современной и классической хореографии

Концерт современной и классической хореографии Ivenko& Friends состоится 14 июля в казанском концертном зале «Уникс». Инициатором и творческим руководителем проекта стал премьер театра оперы и балета им. М.Джалиля, Олег Ивенко.

Участие в концерте примут ведущие танцовщики казанской балетной труппы, а также друзья и партнеры по сцене Ивенко. Среди них победительница шоу «Большой балет» Аманда Гомес, победитель шоу «Большой балет» Вагнер Карвальо, заслуженная артистка Татарстана Александра Елагина, лауреат международных конкурсов Алессандро Каггеджи и другие. Начало вечера в 19.00.

В программу концерта войдут войдут номера из классических балетов «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Пламя Парижа», «Шурале». Представят танцовщики и современную хореографию, которая показывает внутреннюю связь между эмоцией и движением, пластическую свободу и индивидуальность прочтения.

«Специально к концерту хореографы Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев и Маша Нуриева готовят четыре абсолютно новых номера. Каролина Заборне учит знаменитого фокинского „Умирающего лебедя“. Конечно, будет „забойная“ классика с фуэте и пируэтами», — рассказал Олег Ивенко.