Героями мультимедийной выставки в Казани станут люди и герои сказок

Сегодня, 20 августа, в мультимедийном парке «Россия - моя история» открывается выставка в мультимедиа формате, посвященная портретам «HUMANS – Портреты человеческие от рождения до …», сообщает пресс-служба парка.

Посетители смогут принять участие в мастер-классах по портретной фотографии, композиции и различным видам фотосъемок.

Вход на фотовыставку и участие в мастер-классах бесплатное. Открытие выставки 20 августа в 19.00. Выставка будет работать с 20 по 23 августа 2020 г.

Часы работы: 10.00 – 20.00. Адрес: Казань, ул. Оренбургский тракт, 8 Павильон 1, Мультимедийный парк «Россия – Моя история».