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На Днях татарстанского кино пройдет акция «Кино+музыка»

В эти дни будут проходить творческие встречи с именитыми музыкантами, певцами и артистами РТ.

Директор «Татаркино» и продюсер Миляуша Айтуганова сообщила о нововведении в программе День татарстанского кино.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Айтуганова рассказала, что в этом году произошло объединение показа фильмов национального конкурса с акцией «Кино+музыка». Для этого, по ее словам, была приглашена целая плеяда актеров, певцов, музыкантов и композиторов со всего Татарстана.

Речь идет о актрисе театра и кино Гузель Сибгатуллиной, которая снималась в фильмах «Неотосланные письма», «Кире», заслуженной артистке РТ Айгуль Бариевой, народном артисте РТ и композиторе Виль Усманове, заслуженной артистке РТ Зульфие Валеевой и актрисе театра и кино Гульназ Галимуллиной.

Творческие встречи будут проходить ежедневно на протяжении Дней татарстанского кино с 17:00 и 30 августа в 16:00.

КВ
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