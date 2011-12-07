В Казани с 21 по 25 августа пройдет фестиваль польского кино «Висла»

В этом году с 21 по 25 августа в сети кинотеатров «Мир» состоятся показы польского фестиваля кино «Висла». В этом году казанцы увидят картины даже раньше Москвы, а куратор фестиваля Анастасия Каменская пообещала интересную программу.

Например, одной из самых интересных картин обещает быть фильм «Икар. Легенда Метка Коша», повествующий о слепом пианисте, прожившем всего 30 лет, но он, несмотря ни на что, успел оставить заметный след в истории музыки.

Также Каменская рассказала и о других новинках, которые не стоит пропускать – это целая серия короткого метра киношколы Лодзи, которые завоевали огромное количество наград, в том числе и фестиваля в Каннах.

23 августа зрители смогут увидеть романтическую комедию «Планета синглов 2», а 24 августа - драматическую документалка про Чукотку – «Кит из Лорино». Короткометражки Лодзи покажут 25 августа.

Вход на показы свободный – необходимо предварительно зарегистрироваться в кассах или на сайте кинотеатра «Мир», сообщает ГБУК «Татаркино».

Фестивальные показы также состоятся в Елабуге, Лаишеве и Нижнекамске.