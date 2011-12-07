На территории Казанского Кремля пройдут выставки в честь 100-летия ТАССР

Сегодня в Кремле открывается баннерная экспозиция с говорящим названием «Первые лица республики», рассказывающая о руководителях Татарстана, сообщает пресс-служба Музея-заповедника.

Еще одна выставка — «Мой Татарстан» — начнет работу с 26 августа в «Манеже», на ней будут представлены детские работы. В этот же день на территории Кремля в 11 и 13 часов пройдут творческое занятие «Сокровища Татарстана» и выставка «Возрождение», на которой дети смогут почувствовать себя археологами.