В казанской галерее «Хазине» открылась выставка картин Сергея Шойгу

В казанской Национальной художественной галерее «Хазине» открылась экспозиция работ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу «Творчество ради жизни».

На церемонию открытия выставки прибыла министр культуры РТ Ирада Аюпова. В его работах она отметила красоту русского пейзажа и ярко выраженные восточные техники в изображении. После добавила, что Шойгу является творчески одаренной личностью, в котором сочетается гармония и чувство прекрасного.

«Невозможно защищать свою родину, если ты ее не любишь, если не понимаешь, что ты защищаешь. Наверное, поэтому не случайно, что Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество. Поскольку только осознание красоты и мощи той страны, которую ты защищаешь, может давать силы не только для ее обороны, но и создавать такие потрясающие работы», — сказала она.

Экспозиция состоит из 83 картин с видами Сибири, написанных в различных техниках, и 17 изделий из дерева, которые изготовил сам министр. Увидеть ее жители и гости города смогут увидеть с 21 августа до 12 сентября. Полученные от продажи средства планируют направить на помощь тяжелобольным детям.