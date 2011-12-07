Turkvision-2014: болеем за Сулейманова!

Отборочный тур тюркского аналога «Евровидения» состоялся 20 сентября в концертном зале КРК «Пирамида», который в тот вечер был заполнен практически до отказа (пусть даже большую часть зрителей составляли родные и друзья конкурсантов). Правила конкурса ничем не ограничивали артистов. Единственное условие – песня должна абсолютно новой, ранее нигде не исполнявшейся. Участники – молодые артисты из разных районов и городов Татарстана – устроили качественное шоу по европейским стандартам, уступающее «Евровидению» разве что по масштабу. Впрочем, финал Turkvision-2014, который состоится 21 ноября в Казани, обещает быть не менее грандиозным, чем его европейский аналог, ведь на подготовку конкурса в Татарстане было выделено более четырех миллионов рублей. То-то будет зрелище.

Впрочем, и на отборочном туре зрителям было на что посмотреть. Выступления отличались разнообразием: кто-то подготовил песню в народном стиле, надеясь очаровать местное жюри, другие же явно ориентировались на более широкую аудиторию. Так, победитель Айдар Сулейманов выступил с энергичной песней в тюркском стиле и был одним из немногих участников, чей номер дополнила эффектная подтанцовка. Его яркий номер и песню «Кони бегут» в итоге оценило представительное жюри, в состав которого вошла народная артистка РФ и РТ Венера Ганиева, заместитель генерального директора ТРК «Новый Век» Миляуша Айтуганова, народный артист РТ Айдар Файзрахманов, генеральный директор журнала «Голос Турции» Хакан Солатер и заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова.

Несмотря не молодость, выпускника Казанской консерватории Айдара Сулейманова можно считать состоявшимся артистом. Он – победитель множества вокальных конкурсов, обладатель гран-при фестиваля «Созвездие» в 2009 году. О нынешнем конкурсе он узнал поздно, подав заявку в последний момент. Отвечая на традиционный вопрос организаторов о том, какой он видит песню победителя «Тюрквидения-2014», он ответил, что она «должна быть яркой, динамичной, в стиле тюркского духа».

Если Айдару повезет, то он выступит в финале конкурса, который пройдет в «Татнефть-арене» 21 ноября.