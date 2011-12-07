И «Каравон» тоже пройдет в онлайн-формате

Издавна он приурочен к престольному празднику села — дню Николая Чудотворца, в народе называемому Николой Вешним.

В этом году праздник состоится завтра, 23 мая, но с учетом пандемии — в новом формате и в онлайн-режиме. Организаторы с оптимизмом подчеркивают при этом и плюсы ситуации. Выход «Каравона» в интернет-пространство позволит познакомиться с уникальными исполнителями русского народного фольклора еще большему числу зрителей.

За последние годы русский фольклорный праздник «Каравон» приобрел большую популярность за пределами Татарстана, став известным брендом в культурном пространстве России.

В старину «Каравон» отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, переходил в дома — к семейным праздничным столам, а затем на улицу, где устраивались гуляния. Вечером жители села собирались на лужайке в центре села и исполняли «Каравон» — хоровод по старинной традиции. Соединившись мизинцами, шли особым «каравонным» шагом и пели определенные песни, звучавшие обычно только в это время. В селе Никольском этот шаг называют утиным. Обязательно исполнялись в том числе и три долгие протяжные песни «Как по морю синему», «При долу, долочке», «Как по речке».

Стоит отметить, что «Каравон» в селе Никольском отмечался ежегодно 22 мая непрерывно с середины 16-го века до 1955 года. В 1988 году праздник возрожден и по старой традиции отмечается ежегодно в ближайшую субботу к 22 мая — дню Николая Чудотворца.

Вековым традициям остались верны и в этом году. Сегодня в 9.00 в селе Никольском Лаишевского района, как и положено, в храме состоится праздничное богослужение в честь дня Николая Чудотворца. Затем на площади у Никольского храма соберутся бабушки и молодые девушки, они будут водить хороводы и петь песни. Разумеется, все это — с соблюдением правил профилактики коронавируса.

А сам праздник «Каравон» в режиме онлайн прозвенит песнями и танцами завтра.

Представляем программу народного праздника, который будет транслироваться в эту субботу, 23 мая.

11.00. Трансляция праздничного концерта (в социальных сетях и на ютуб-канале).

12.00. Выпуск программы, посвященной истории и традициям русского народного праздника «Каравон» (телеканал ТНВ).

13.00 — 15.00. Молодежная площадка «Каравон Онлайн» (часть 1).

Онлайн-трансляция состоится на территории резиденции креативных индустрий «Штаб».

Это будут мастер-классы от мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства, выступления творческих коллективов — постоянных участников русского народного праздника «Каравон» («Духов день», «Верес-Красная горка», «Не любо — не слушай!», «Каравон»).

Помимо творческих выступлений планируется проведение интерактивов, конкурсов с призами и прямые включения с ведущими специалистами, знатоками русской традиционной культуры.

19.00 — 21.00. Молодежная площадка «Каравон Онлайн» (часть 2).

Онлайн-трансляция состоится на территории резиденции креативных индустрий «Штаб».

Состоятся выступления популярных молодежных фолк-групп и исполнителей, использующих традиционные русские напевы в современной обработке, молодежных коллективов РТ, исполняющих аутентичные традиционные напевы.

Участники фестиваля: ансамбль народных инструментов «Авангард», молодежный ансамбль народной песни «Канарейка», фолк-группа «Зарница», «Хмельная Ворга».

В преддверии праздника с 29 апреля 2020 года запущена серия ежедневных онлайн-мероприятий в социальных сетях, официальных порталах и на площадке Zоом с обязательным хештегом #Каравон2020.

Это позволяет каждому жителю республики, а также всем жителям России, которые полюбили этот праздник, принять активное онлайн-участие в русском народном празднике «Каравон».