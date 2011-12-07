В Тататарстане стартует конкурс исполнителей «ТАТАРСТАР»

В Татарстане пройдет онлайн-шоу и конкурс исполнителей «ТАТАРСТАР». Жюри первого отборочного этапа будут народная артистка РФ и РТ, профессор КазГИК Винера Ганеева, а также солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, сообщают организаторы.

Конкурс пройдет в три этапа — 27 мая, 31 мая, 3 июня, 7 июня, 10 июня. Отмечается, что В жюри каждый раз будут находиться новые известные личности Татарстана, артисты и музыканты.

Подробнее о конкурсе можно узнать в официальном сообществе.