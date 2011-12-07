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Верхнеуслонская школа искусств получила новые музыкальные инструменты

В рамках национального проекта «Культура» 11 детских школ искусств и три профессиональные музыкальные организации получат инструменты на сумму более 106 млн рублей.

Верхнеуслонская музыкальная школа искусств получила музыкальные инструменты в рамках национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

«Юные музыканты Верхнеуслонского района получили три фортепиано, шесть скрипок, восемь гитар, большой барабан, тамбурин, шумовые инструменты и звуковое оборудование», — уточнили в ведомства.

В музыкальную школу также планируют довести четыре баяна, шесть аккордеонов, еще два фортепиано, рояль и многочисленные аксессуары: столы, шкафы, стеллажи и другую мебель, методическую литературу и учебные материалы. На финансирование ДШИ выделено 7,5 млн рублей.

Напомним, в Татарстане в рамках национального проекта «Культура» планируется обеспечить 11 музыкальных школ и три профессиональные музыкальные организации инструментами, мебелью и другими необходимыми материалами на сумму 106,3 млн рублей.

КВ
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