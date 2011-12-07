«Те же 90-е, но под другим углом»: второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует в конце мая

Первый сезон был не только лидером просмотров на телеканале ТНТ и платформе Premier, но и ярким событием для всей сериальной индустрии. Компания Good Story Media смогла показать 90-е во всех их противоречивых проявлениях через призму юности, детской наивности и первой любви. Критики признали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» одним из лучших в 2020 году.

На этот раз действие сериала передвигается на один год вперёд. В новом сезоне авторы сделали акцент на переходном возрасте главных героев. Они стали старше и их проблемы выросли вместе с ними. Создатели постарались показать переходную стадию, когда начинают появляться первые серьёзные чувства, взрослые проблемы и идеалистические представления о будущем разбиваются о суровую действительность.

«Новые 8 серий расскажут о семье Рябининых, которая никак не может оправиться от событий лета 93-го. Надежда тянет на себе всю семью, работая в инвестиционном фонде „Виталинвест“. Ее муж — безработный писатель Фёдор — затеял в квартире вечный ремонт и стал больше общаться с мамой, пытаясь разобраться в себе. Санька тем временем готовится встречать Женьку, вернувшуюся из Германии, потому что ее родители не смогли ужиться вместе и расходятся. Вовка пытается заработать хоть какие-то гроши, пока из его квартиры за долги выносят мебель и технику, а отцу платят зарплату акциями. Илюша все больше теряет связь с реальностью, увлекшись фэнтезийным миром вселенной „Властелина колец“. Никуда не делось противостояние кавказцев и афганцев, которых теперь возглавляют сын Зураба Бесо и Витя — и никто не знает, что Алик выжил», — гласит синопсис.

К своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин. К уже состоявшейся банде подростков примкнут новые героини в исполнении Ксении Трейстер и Полины Гухман, а каст актеров постарше пополнился Ларисой Удовиченко и Александром Половцем.

В режиссерском кресле Илью Аксенова заменил театральный постановщик Антон Федоров, а вместе с ним поменялись визуал, стиль и темп повествования, из-за чего поначалу сериал воспринимается немного чужеродно. Из привычных элементов остается только тотальная ностальгия и запоминающаяся музыка — к уже знакомому саундтреку Романа Литвинова (Mujuice) добавились композиции группы «Кино» в новой аранжировке, созданные специально для сериала ТНТ.

В картинке сериала теперь преобладают не желтый и голубой, а зеленый и холодно-бирюзовый оттенки. Главные герои променяли солнечную крышу на угрюмый темный гараж, а повествование стало более неторопливым, можно даже сказать «тягучим». Местами фильм походит на одну из постановок режиссёра «Петровы в гриппе» — тоже бирюза, медлительность и щепотка вполне здорового сюрреализма.

«Для меня было важно, чтобы второй сезон не был повтором первого. Во втором сезоне мы застаем наших героев на стадии взросления, когда заканчивается детская рефлексия и начинается взрослая жизнь. Как по мне, это основной акцент — как наши герои борются с новыми вызовами, как они преодолевают трудности», — рассказал в одном из интервью режиссер Антон Федоров.

Подводя итоги можно сказать, что второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» получился бодрым. Замена режиссёра пошла сериалу на пользу — и визуально, и повествовательно. В плане передачи атмосферы 90-х сериал вышел на качественно новый уровень, а новый саундтрек обязательно порадует фанатов группы «Кино». В целом, это все та же крепкая, захватывающая история о простых людях, живущих в не самое простое время, но рассказанная на этот раз под немного другим углом.

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует с 24 мая в 21:00 на телеканале ТНТ