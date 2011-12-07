На выставке в Нацмузее представят чётки турецкого султана и паспорт паломника в Мекку

В Национальном музее Татарстана завтра, 23 июня откроется выставка «Раритеты мусульманской культуры», большинство экспонатов которой будут демонстрироваться впервые.

Например, посетители смогут увидеть редчайшие предметы, связанные с мусульманским паломничеством — хаджем. Будет в экспозиции фрагмент кисвы необычно большого размера — более трёх метров, который в дар музею передала жительница Казани в 1937 году. Кисва — это фрагмент покрова мусульманской святыни Каабы, который по окончании хаджа разрезается на небольшие куски и раздаётся паломникам. Мусульмане бережно хранят реликвии в семьях, передавая потомкам.

Также в фонда Нацмузея хранятся предметы, рассказывающие об исламе в Поволжье: факсимиле знаменитого самаркандского куфического Корана 1905 года; альбом шамаилей, подаренный музею в 1941 году профессором Иваном Покровским; сердоликовые чётки, которыми турецкий султан Мехмед V Решад наградил ученого и религиозного деятеля Хасана-Гата Габяши; изысканные футляры для молитв и миниатюрных Коранов.

Увидеть на выставке можно будет заграничный паспорт паломника в Мекку, выданный в 1905 году, рукописные и печатные Кораны, молитвенные коврики — намазлыки, предметы культа и одежда духовенства, шамаили с религиозными текстами и изображениями двух священных городов — Мекки и Медины и много другое.

Выставка станет своеобразным прологом к знаковой дате следующего года — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На 2022 год в Нацмузее готовят ещё более масштабную выставку по мусульманской культуре.

Открытие состоится в 16.00. Выставка продлится до 5 июля.