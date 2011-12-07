«Аксенов-фест» - 2021: Андрей Макаревич, татарская проза по-французски и литература в «цифре»

О программе фестиваля и его именитых почетных гостях в мэрии Казани рассказал начальник городского Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

Гостей фестиваля ждут в Доме-музее писателя и в Национальной библиотеке

Главной площадкой литературного форума по сложившейся традиции стал Дом-музей Василия Аксенова. В этом году добавилась вторая площадка для творческих встреч писателей и народа. Таким местом неспешных интеллигентных бесед стала радикально обновленная Научная библиотека Республики Татарстан.

Многодневная программа форума «Аксенов-фест» очень насыщенная. На протяжении всех четырех дней литературного праздника, с 22 по 25 сентября, для гостей фестиваля организованы лекции, творческие встречи с известными поэтами и писателями, фотовыставка. Традиционно гостями фестиваля становятся поэты и писатели, артисты и музыканты.

В числе приглашенных на фестиваль гостей — президент русского ПЕН-центра, драматург Евгений Попов, музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина, удмуртская этническая поэтесса Анастасия Шумилова, автор бестселлера «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, детская писательница Анастасия Строкина, прозаик и журналист Марина Ахмедова, переводчик Максим Амелин.

Татарская проза теперь и в Париже

Одна из главных изюминок «Аксенов-феста» — 2021 — презентация антологии современной татарской прозы на французском языке, выпущенной в крупном парижском издании «Арматтан». Для обложки и иллюстраций внутри книги выбраны репродукции известного татарского художника Ильяса Айдарова, отметил Азат Абзалов.

А сегодня, 23 сентября, в Доме Аксенова открывается фотовыставка Василия Попова «Мои шестидесятники». Завзятый «аксеновфестовец», постоянный участник казанского фестиваля, он же по совместительству «машинист», Андрей Макаревич расскажет о новой литературной работе «Двенадцать месяцев — двенадцать рассказов», созданной им в течение года.

Тем временем в Национальной библиотеке РТ куратор Московской школы новой литературы, автор и продюсер культурных проектов Татьяна Новоселова поделится с казанцами секретами о том, как выживает литература в цифровой век. Евгения Некрасова презентует книжный сериал «Кожа» — о влиянии расовых различий в современном мире.

Завтра, 24 сентября, фестиваль начнется в Доме Аксенова с творческой встречи. Писатель Александр Снегирев познакомит гостей со своей новой работой «Плохая жена хорошего мужа». Продолжит программу творческая дискуссия с писателем и переводчиком Максимом Амелиным на тему: «Переводчики — почтовые лошади просвещения».

В этот же день в Доме Аксенова Марина Ахмедова расскажет о лучших способах монетизации литературы и о том, как без издателя извлечь прибыль из того, что обычно не продается. Продолжится фестиваль дискуссией при участии писательницы Гузель Яхиной и драматурга, режиссера Ильгиза Зайниева.

— В Национальной библиотеке свою творческую встречу и презентацию нового романа в этот же день проведет казанский прозаик, лауреат премии «Звездный билет», вошедший в десятку самых успешных молодых деятелей искусства списка Forbes Булат Ханов, — добавил подробности глава городского Управления культуры Азат Абзалов.

Кого получит «Звездный билет»?

А кульминацией фестиваля станет торжественная церемония вручения премии «Звездный билет» 24 сентября в КРК «Пирамида». После церемонии состоится выступление группы Yo5 и Андрея Макаревича, а также группы «Необарды».

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев посетить «Аксенов-фест» и выразил надежду, что мероприятие поможет творчески раскрыться молодым литераторам.

Вход на все мероприятия фестиваля предусмотрен по билетам, которые можно получить на безвозмездной основе, предварительно пройдя регистрацию по телефону +7 (843) 236-42-93.