Стали известны сроки проведения фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Объявлены даты проведения VIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман», который проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Зональный этап феста пройдет в Альметьевске, он состоится с 13 по 14 ноября на базе ДК «Нефтьче». Зональный этап конкурса молодежи в Казани намечен на 20,21 ноября. Он состоится в концертном зале Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

Здесь же, в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, развернется уже и суперфинал фестиваля «Наше время — Безнен заман». Выступления участников финала состоятся 27–28 ноября.

Гала-концерт лучших номеров республиканского фестиваля пройдет 30 ноября, площадкой для выступления молодых артистов станет КРК «Пирамида».

Напомним, главная задача фестиваля — популяризация рабочих и инженерных профессий, а также раскрытие творческого потенциала работающей молодежи республики.