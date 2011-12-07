«Чехия Х» глазами казанского фотографа

В зале слышны щелчки затворов камер. Вокруг масса столичных и приезжих фотографов, участников и просто приглашенных. Одни, терпеливо ожидая начала открытия, занимают места, другие не спеша осматривают представленные работы.

Третьи торопливо обходят все вокруг, боясь что-то упустить. Заметны и оживленные дискуссии старых знакомых. Все пребывают в некотором возбуждении. Организатор, Ольга Самойлова, объявляет о начале открытия. По ее рассказу, сначала поездка планировалась по всей Европе. Однако, пересмотрев свой бюджет, супруги решили устроить тур по всей Чехии, начиная от столицы и заканчивая небольшими городками. Причем маршрут поездки Ольга составляла сама, без турагентств.

Заранее занялась бронированием различных хостелов, отелей и машин на прокат. Тщательно распланировав маршрут, семья Самойловых отправилась колесить по Чехии. Его итог запечатлели фотографии.

По окончанию открытия выставки состоялся мастер-класс от известного питерского фотографа и преподавателя фотоискусства Александра Медведева. Он рассказал о пропорциях и «золотых точках» на фотографии, показал правильные позы. Также разобрал типичные ошибки начинающих фотографов и продемонстрировал примеры из популярных глянцевых журналов. Завершил свое выступление Медведев словами: «Фотогеничность - это миф! Не бывает плохой модели, бывает плохой фотограф».