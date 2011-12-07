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«Чехия Х» глазами казанского фотографа

В резиденции креативных индустрий «Штаб» открылась выставка школы фотографии казанского фотографа Олега Самойлова «Чехия Х».

В зале слышны щелчки затворов камер. Вокруг масса столичных и приезжих фотографов, участников  и просто приглашенных.  Одни, терпеливо ожидая начала открытия, занимают места, другие не спеша осматривают представленные работы.

Третьи торопливо обходят все вокруг, боясь что-то упустить. Заметны и оживленные дискуссии старых знакомых.  Все пребывают в некотором возбуждении.  Организатор, Ольга Самойлова, объявляет о начале открытия. По ее рассказу, сначала поездка планировалась по всей Европе.  Однако, пересмотрев свой бюджет, супруги решили устроить тур по всей Чехии, начиная от столицы и заканчивая небольшими городками. Причем маршрут поездки Ольга составляла сама, без турагентств.

Заранее занялась бронированием различных хостелов, отелей и машин на прокат. Тщательно распланировав маршрут, семья Самойловых отправилась колесить по Чехии. Его итог запечатлели фотографии.

По окончанию открытия выставки состоялся мастер-класс от известного питерского фотографа  и преподавателя фотоискусства Александра Медведева. Он рассказал о пропорциях и «золотых точках» на фотографии, показал правильные позы. Также разобрал типичные ошибки начинающих фотографов и продемонстрировал примеры из популярных глянцевых журналов. Завершил свое выступление Медведев словами: «Фотогеничность - это миф! Не бывает плохой модели, бывает плохой фотограф».

КВ
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