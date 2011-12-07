Афиша Казани на 23-25 июля: скульптуры белорусского художника, разумное потребление и китайский

23 июля

13:00 Открытие Этно-Fashion Фестиваля

В Галерее современного искусства музея РТ (ул.К.Маркса, 57) стартует Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». На выставке представят более 200 уникальных работ заслуженных мастеров и художников из 20 регионов России.

Даты проведения мероприятия 23–27 июля.

19:00 Посетите выставку молодых художников

В арт-пространстве Werk (ул. Габдуллы Тукая, 115 корпус 6) и в резиденции «Штаб» (ул. Татарстан, 20А) представлена чемоданная выставка «Рубин Казань». Цель экспозиции — культурный обмен между австрийскими и казанскими художниками. Вход свободный.

24 июля

10:00 Позаботьтесь о природе

На территории Голубых озер пройдет экологическая акция по очистке прибрежных зон. До озер будет организован трансфер — автобус, который отправится от здания баскетбольного клуба УНИКС (ул. Нужина, 2/2) в 9:00.

Для участия необходима зарегистрироваться по телефону +7 996 121-63-45

12:00 Бегите с министром

Министр спорта РТ Владимир Леонов и команда «Архитектурного десанта» проведут беговую экскурсию по территории будущего Спортивного парка, который расположится на участке набережной от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы. Начало экскурсии стадиона «Ак Барс Арена» (проспект Ямашева, 115А).

Вход по регистрации на сайте: https://irg-tatar.timepad.ru/event/1704023/

14:00 Узнайте больше о разумном потреблении

На Кремлевской набережной (Федосеевская улица, 1) пройдет фестиваль «КультТорг». На нем вы сможете сдать вторсырье на переработку и научиться правильно сортировать отходы. Также в программе мероприятия ярмарка, мастер-классы и обмен растениями. Вход свободный.

25 июля

13:00 Начните учить китайский язык

Языковая школа Lingualike Kazan (ул.Кави Наджми, 8) приглашает на бесплатный урок китайского языка, на котором вы научитесь писать иероглифы, начнете говорить первые слова и узнаете, как пишется ваше имя.

17:00 Сходите на выставку скульптур

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» (проезд Шейнкмана, 12) проходит выставка известного белорусского художника Андрея Осташова. Для посетителей представлено более 50 скульптур, собранных из разных коллекций.