В День Республики Татарстан в Набережные Челны приедет Jony

В Набережных Челнах в День Республики Татарстан, 30 августа, на малом майдане парка Прибрежный в 19:15 выступит певец Jony.

Также здесь в 14:00 состоится награждение победителей городского конкурса благоустройства районов. В 17 часов пройдет театрализованное представление «Поем тебе, любимый Татарстан!», а в 18:15 для жителей Набережных Челнов споет народный артист Татарстана и Башкирии Айдар Галимов.

В 20:00 диджей Илья Лавров проведет дискотеку. В 21.00 запустят праздничный салют.