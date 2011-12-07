Ирада Аюпова: В театральном искусстве важен эксперимент

Глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова отметила, что в театральном искусстве важен эксперимент. Тогда театр может быть актуальным для зрителя.

Аюпова поделилась, что ее часто упрекают за поддержку театральных лабораторий. Она подчеркнула, что в театральном искусстве должен быть баланс. Поскольку люди и мир меняются, необходим профессиональный поиск. По ее мнению, если в театральном искусстве не будет эксперимента, то театр не будет адаптирован к восприятию современным зрителем.

Также на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Золотая маска в Казани», она отметила необходимость театральных гастролей для обмена идеями, экспериментов и развития.