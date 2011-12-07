Анвар Сайфутдинов увидел Сююмбике счастливой

На выставке представлено 60 картин, которые написаны художником за последние несколько лет. В первом зале портреты известных людей — первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Героя Советского Союза, легендарного летчика Михаила Девятаева, великого танцовщика Рудольфа Нуриева, гармониста-виртуоза Файзуллы Туишева, трехкратной чемпионки Универсиады в Казани Елены Романченко, актеров театра им. Г.Камала, музыкантов… Это яркая портретная галерея — история Татарстана в лицах. Здесь даже можно провести своеобразный урок по новейшей истории нашей республики.

В двух других залах — потрясающие по своей красоте, свежести и легкости пейзажи родной природы, путешествие в Казань второй половины XIX века, где на улицах города по воле художника встретились русский писатель Лев Толстой и татарский богослов и просветитель Шигабутдин Марджани. Притягивает внимание солнечный портрет улыбающейся рыжеволосой женщины. Называется работа «Счастливая Сююмбике».

— Сююмбике — образ трагический, драматический, а мне захотелось изобразить ее счастливой. Я ее так вижу! — рассказал художник.

Наша справка

Анвар Сайфутдинов - живописец, член Союза художников Татарстана. Окончил Казанское художественное училище и Московский государственный художественный институт им. В.Сурикова. В начале 90-х персональная выставка Анвара Сайфутдинова прошла в Доме-музее Николая Фешина в Таосе (Нью-Мексико, США) по инициативе дочери художника Ии Николаевны.

В 1990-е годы Анвар Сайфутдинов создал арт-группу «Дастан», в которую вошли не только художники, но и поэты, музыканты, писатели. Целью группы было возрождение национального наследия и синтез искусств Запада и Востока.

С начала 2000-х художник живет и творит в деревне.