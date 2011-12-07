Гергиев и Трифонов: московский Пасхальный фестиваль добрался до Казани

В Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошли концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева. Солистом выступил лауреат престижных международных конкурсов Даниил Трифонов. Событие состоялось при поддержке Президента и Министерства культуры Татарстана.

Полный аншлаг, Гергиев детям и дальняя дорога ﻿

Эти концерты стали грандиозным событием в жизни города. Все билеты были сразу же раскуплены, хотя программа не была утверждена до самого конца. Впервые за долгое время в БКЗ время вернулась допандемийная атмосфера. Зал был переполнен, а кто-то, не найдя себе места, сидел на лестницах или даже стоял. Люди желали услышать маэстро.

«Я так долго ждала, когда Гергиев приедет в Казань. Раньше я слышала только его записи, но послушать такого дирижера вживую — это уже само по себе праздник. Очень рада, что приезжает и Трифонов. Я часто переслушиваю их запись Первого концерта Прокофьева, они потрясающе играют. Интересно будет послушать сегодня Второй концерт», — поделилась впечатлениями от предстоящей программы Ольга.

Женщина работает в музыкальной школе и старается привить любовь к музыке и своим детям. Она привела с собой дочерей — Юлю и Софью, им 7 и 8 лет. Девочки впервые побывали в стенах Большого концертного зала, как оказалось, они знакомы с творчеством Трифонова. «Мама нам показывала его видео с „Ютуба“. Нам понравилось, как он играет Рахманинова!» — отметила Юля. «А еще он очень красивый», — после небольшой паузы смущенно добавила Софья.

Еще один зритель концерта — пенсионер Николай Игоревич живет в Ижевске и работает сторожем. В Казань он приехал специально ради этого события. «Я не мог пропустить этот концерт. Очень люблю Гергиева, особенно, как он исполняет Прокофьева. Я бы, знаете, и два билета сюда купил. Тяжело, конечно, добираться на электричке до Казани — 6 часов сидеть в душном вагоне в моем возрасте уже выматывает, но оно того стоит», — подчеркнул Николай.

Много Прокофьева, много бисов, мало антрактов

На дневном благотворительном концерте фестиваля Казанской публике была представлена 8-я симфония Брукнера. Тяжеловесное полуторачасовое произведение, однако, пришлось по вкусу слушателям — зал был в восторге и отблагодарил музыкантов овациями.

В фестивале ежегодно принимают участие самые известные музыканты со всего мира. С оркестром ранее выступали: Мацуев, Плетнев, Ланг Ланг, Фрейре и другие маститые пианисты.

В этом году в Казань вместе с оркестром Мариинского театра приехал Даниил Трифонов — один из самых ярких пианистов нового поколения. Трифонов является лауреатом трех наиболее престижных современных международных музыкальных конкурсов: им. Ф. Шопена в Варшаве, им. Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и им. П. И. Чайковского в Москве. Солист сотрудничает с лучшими оркестрами мира, а в 2017 им был записан альбом с этюдами Ференца Листа, за который пианист получил приз ECHO Klassik — главную немецкую награду в области классической музыки, премию Немецкой ассоциации критиков и Grammy за лучший сольный альбом.

Вечернее событие открылось Вторым фортепианным концертом Прокофьева. Трифонов, как и всегда, продемонстрировал высочайшие технические навыки и глубокое понимание материала. Оркестр во главе с Гергиевым чутко поддерживал музыканта. Также пианист отличился впечатляющей выносливостью — после исполнения сложнейшего, истощающего концерта, Трифонов сразу же сыграл на бис «Рондо» Карла Филиппа Эммануиля Баха и первую пьесу из цикла «Сарказмы» Прокофьева. Стоит отметить, что даже после двух бисов казанская публика не желала отпускать музыканта и продолжала аплодировать.

Сразу же, без вполне ожидаемого антракта оркестр исполнил 5-ю симфонию Прокофьева. Гергиев уверенно вел оркестр от одной части к другой — от героики к танцу и от нежной лирики к всеобщему ликованию. Интерпретация ощущалась свежо и привела в чувства уже слегка подуставших слушателей. «Сегодня исполняется 130-лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Я очень рад, что мы празднуем это событие в Казани», — подчеркнул дирижер.

Несмотря на интенсивную программу, публика требовала еще. На бис оркестр исполнил «Маски» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» и увертюру к опере «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Под музыку к увертюре слушатели начали хлопать, а Гергиев был настолько воодушевлен, что даже подпрыгивал время от времени. После завершения программы дирижер получил подарок от Министерства культуры РТ — огромный букет роз.

На просторах необъятной России с музыкой

Московский пасхальный фестиваль является крупнейшим музыкальным форумом России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Фестиваль создан в 2002 году по инициативе художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы, а в 2003-м при поддержке президента России фестиваль стал всероссийским.

С самого основания фестиваля его приоритетами являются благотворительность, образование, просветительство и патриотизм, которые реализуются в четырех крупных программах: симфонической, камерной, хоровой и звонильной. На сегодняшний день форум охватывает 145 городов России и 5 Стран.

«Для многих людей Россия — это только Петербург и Москва, а благодаря Пасхальному фестивалю мы посмотрели всю страну. Мы побывали в невероятных городах, увидели, какая там природа и что в действительности такое Россия. Я люблю эту страну. Это всегда праздник — играть для своих людей, свою музыку, и просто наслаждаться жизнью», — рассказала в Инстаграм-аккаунте Пасхального фестиваля флейтистка София Виланд.

«Для меня это уже 8-й пасхальный фестиваль, и каждый раз это, как маленькая жизнь. Мы можем увидеть много городов России, подарить очень много музыки — где-то по два или даже по три концерта. Это уникальное событие, и такого, не побоюсь сказать, в мире нигде нету — только у нас», — поделился с пользователями валторнист Александр Афанасьев все в том же Инстаграме.

Что дальше?

Далее оркестр на чартерном поезде отправится Екатеринбург, Омск, Пермь, Киров, Владикавказ и многие другие города России. Кульминацией благотворительной программы Фестиваля станет традиционный концерт 9 мая на Поклонной горе, который ежегодно собирает порядка 300 тысяч слушателей. Закрытие фестиваля пройдет в Москве. 17 мая музыканты сыграют два кульминационных концерта. Первое выступление пройдет в зале Врубеля Третьяковской галереи, второе — в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.