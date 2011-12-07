Последний в этом сезоне показ спектакля «Рохинджа» состоится на казанской творческой площадке MON

Показ завершающей постановки этого сезона спектакля «Рохинджа» в MON планируется на 26 мая в 19:00. По данным Инстаграм-аккаунта творческой площадки MON, дальше спектакль покажут в июне в Москве на фестивале «Точка перемещения». В Казань он вернется только в новом сезоне.

«Рохинджа» — это спектакль-инсталляция, составленный из воспоминаний о гонениях народа рохинджа. Его авторы размышляют о том, почему преследования человека за его убеждения продолжаются в XXI веке и почему в памяти современного человека стирается опыт тех трагедий, что нам пришлось пережить в XX веке.

Режиссёром спектакля выступил Туфан Имамутдинов. Для более точной передачи настроения проекта команда решила увидеться с людьми народа рохинджа лично. В экспедицию отправился актер команды Егор Белов, который записывал свои впечатления в дневник.

Команда стремилась создать спектакль об опыте различных народов, стран и континентов, столкнувшихся с неприятием за их религиозные, национальные, политические, расовые и социальные различия. Финальную песню в спектакле исполняет представитель народа рохинджа Mohammed Akram.

Билеты на последний показ сезона можно приобрести на сайте monkazan.ru.