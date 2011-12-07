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В Казани пройдет международный студенческий фестиваль «Жемчужина мира — 2021», который соберет 12 финалисток из разных стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
На конкурсе девушки проведут самопрезентацию, продефилируют в национальных костюмах и вечерних платьях, а также покажут творческий номер.
По итогам конкурса жюри определит «Мисс Жемчужину мира — 2021».
Проследить за трансляцией можно будет в соцсетях Республики Татарстан https://vk.com/nashtatarstan и https://ok.ru/nashtatarstan.