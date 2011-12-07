К 100-летию ТАССР создали экспозицию из 12 тысяч экспонатов

К 100-летию образования Татарстана сотрудники Национального музея РТ подготовили масштабную экспозицию «История Татарстана с древнейших времен и до наших дней». Она насчитывает более 12 тысяч экспонатов и занимает 3 тыс. квадратных метров, заняв сразу два этажа музейного здания, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Уникальные экспонаты расскажут посетителям о разных периодах становления республики, о природе края и его людях.

Внимание привлекут такие раритетные вещи экспозиций, как зооморфная секира VI–IV вв. до н.э., ярлык хана Сахиб-Гирея 1523 г., карета Екатерины II, хрустальная печать выдающегося ученого и богослова Шигабутдина Марджани.

Выставка откроется в конце этого месяца.