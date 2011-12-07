Магия кино: В Казани открылась выставка анимационных игрушек «Пресинема»

В Казанском Кремле открылась выставка об истории создания кинематографа. В зале представлено около 100 уникальных для России экспонатов. Автором выставки выступил Максим Васильев.

Особенностью этой экспозиции является не столько ее оригинальность, сколько интерактивность происходящего.

Большинство экспонатов в зале можно потрогать руками, покрутить и ощутить весь эффект иллюзии на себе.

«Оригиналы в витринах. То, что можно крутить и ломать- это реплики.«Все это создано нами специально для этой выставки, ведь нашей целью было, чтобы все задумались над магией кино», — рассказал про экспозицию автор.

Среди самых ярких экспонатов своей коллекции, Васильев отметил праксиноскоп-театры, театр теней, и, конечно, кинору братьев Люмьер, на которую снимались первые в истории человечества фильмы. Ещё на «Пресинеме» можно увидеть стереоскоп- прототип современных очков виртуальной реальности, или одни из первых 3D- очков. Обо всех аппаратах и процессах создания движущейся картинки того времени автор лично рассказал посетителям выставки на экскурсии.

Также с корреспондентом «Казанских ведомостей» Васильев поделился планами на будущее: «Следующие выставки обязательно будут. У нас есть несколько интересных идей, но пока что они в разработке. В рамках общей темы, областей, о которых хочется рассказать ещё очень много».

Напоминаем, что выставка продлится до 27 сентября.