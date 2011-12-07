Concordia - фестиваль мировых премьер

Фестиваль основан главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России Александром Сладковским. По приглашению маэстро почетным гостем концерта-открытия стал выдающийся композитор современности, лауреат Государственной премии, народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Сергей Слонимский. В исполнении Государственного симфонического оркестра РТ прозвучали произведения Сергея Слонимского Симфония №33 и симфоническая поэма «Восхождение и триумф». Симфония №33 в Казани исполнялась впервые. А исполнение поэмы «Восхождение и триумф» стало мировой премьерой. - Первоклассный Государственный симфонический оркестр Татарстана может выступать в любом лучшем концертном зале мира. Александр Сладковский - редчайшая находка для коллектива. Это мастер высочайшего уровня, входящий в первую десятку мировых дирижеров Европы, Америки и России, в общем, всего мира! - отметил Сергей Слонимский. Также в первый фестивальный день на сцене прозвучали «Поэма-сказка» Софии Губайдулиной и Соната для альта, струнных и челесты Дмитрия Шостаковича - это произведение было исполнено в Казани тоже в первый раз. Меломанов ждет еще три фестивальных концерта. На творческом вечере легендарного композитора Алексея Рыбникова впервые в Казани будут исполнены его симфонические картины «Скоморох», «Ночная песнь» и другие произведения. На концерте, который состоится в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», будут исполнены премьерные сочинения конкурса композиторов «Другое пространство». За дирижерским пультом будут маэстро Александр Сладковский и Гавриэль Гейне. Завершится фестиваль тоже премьерами. Впервые в Казани прозвучат «Садовая симфония» Александра Чайковского, Концерт для скрипки с оркестром и музыка балета «Петрушка» Игоря Стравинского. Кстати, открытие фестиваля совпало с днем рождения Александра Сладковского. Мы поздравляем маэстро и желаем покорения новых творческих вершин!