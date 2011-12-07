История, рассказанная светом, водой, огнем и музыкой

«Круг света» проходит в восьмой раз и не перестает удивлять открытиями и находками. Каждый год у фестиваля своя тема. А площадкой для смелых экспериментов дизайнеров, художников, специалистов по компьютерной графике стали исторические здания Московского государственного университета, Большого театра, Белорусского вокзала, Останкино, ВДНХ, Театральная площадь и другие знаковые места Москвы. Как рассказал на брифинге руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, фестиваль уже стал одним из лидеров событийного туризма в столице. Многие люди из разных регионов России и стран специально планируют свою поездку в Москву так, чтобы попасть на «Круг света». И это не случайно. В 2015 году фестиваль вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая видеопроекция». А в 2016 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» и «Самая большая видеопроекция». Площадь световой проекции составила почти 50,5 тысячи квадратных метров. Открылся фестиваль 21 сентября на гребном канале в Крылатском мультимедийным шоу «Карнавал света». Грандиозное зрелище увидели в этот день более 3 тысяч человек. Вход был для всех свободный. Люди приходили семьями задолго до начала. Вечером на улице было прохладно. Народ согревался горячим чаем и кофе, да и звучавшая музыка скучать не давала. И вот представление началось... На косе канала были выстроены конструкции из огромных 12-метровых кубов, которые оказались не только декорациями светомузыкального спектакля, но и экранами для завораживающих видеопроекций. На воде разместили свыше 250 прямых и 35 танцующих фонтанов, а на понтонах установили более 170 огненных горелок различной модификации. Именно благодаря этому создавались нeвepoятныe пиpoтexничecкиe эффeкты. Представьте себе, что из фонтана воды на ваших глазах вдруг появляется голограмма танцующих людей или бегущей прямо на вас лошади. А потом изображение будто растворяется в воздухе и через секунду появляется на гигантском экране. Создатели шоу светом, огнем, водой и музыкой рассказали философскую историю о мире и войне, современности и связи настоящего с прошлым и будущим. А завершилось шоу долгим красивейшим салютом. Яркий фейерверк расцвечивал вечернее небо над Москвой причудливыми узорами и красками. В этом году для пиротехнического шоу использовались самые крупные и мощные заряды. Один фейерверк раскрылся на высоте километр под восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.Кстати, трибуны и площадь перед гребным каналом тоже светились в темноте от ярких экранов включенных мобильных телефонов - зрители стремились запечатлеть самые интересные моменты шоу. У соседа справа уже минут через 15 после начала представления произошла неприятность - сел аккумулятор телефона. Он расстроенно и очень эмоционально воскликнул: «Ну вот!!! Сел! Что же делать?» Совершенно неожиданно помощь пришла сверху, буквально сверху. Человек с верхнего ряда протянул ему портативное зарядное устройство: «Возьми, подзаряди! В прошлом году у меня точно такая же петрушка приключилась, поэтому сейчас зарядник на такие мероприятия ношу с собой!»В последующие фестивальные дни шоу было показано на Театральной площади, Поклонной горе, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», центре Digital October и концертном зале «Мир». По сложившейся традиции в рамках фестиваля «Круг света» состоялся международный конкурс по видеомэппингу и виджеингу «Арт вижн». Его участники представили свои работы в нескольких номинациях: классический архитектурный видеомэппинг, современный видеомэппинг, а также виджеинг - это названия искусства видеопроекций на архитектурные объекты и создания спецэффектов, которые оживляют окружающую среду. А чем удивит следующий «Круг света», увидим через год.