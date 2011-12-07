«Русский народ любит петь, как никакой другой»: в Казани отметили День славянской письменности и культуры

В Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева состоялся благотворительный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры в исполнении Государственного камерного хора РТ под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой и оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной. За дирижёрский пульт встала заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова.

Хоровой альянс и дань татарской музыке

День славянской письменности и культуры отмечается с 2010 года, а в 2013-м по предложению Патриаршего совета по культуре он превратился в большой хоровой праздник, в котором участвуют профессиональные и любительские хоры со всех уголков России — от Владивостока до Калининграда. С помощью прямых включений музыканты вместе исполняют сочинения русской духовной музыки, народные песни и произведения советских композиторов.

«Для нас, как и для всего человечества, я думаю, это уникальное событие. Благодаря этим двум чудесным людям — Кириллу и Мефодию, мы с вами имеем возможность написать друг другу письмо или признаться в любви. В этот праздник сложилась сокрушительная по своей значимости традиция — вся страна поет дорогие сердцу песни — ну вот что может быть прекрасней!» — подчеркнула Миляуша Таминдарова.

В этом году, в связи с пандемией, акция стала более камерной, но при этом не потеряла своей масштабности — во многих городах России были организованы концерты, церковные службы, выставки, лекции и другие культурные мероприятия. С одним лишь небольшим отличием — коллективы получили возможность самостоятельно выбрать программу, в то время как в предыдущие года она назначалась Всероссийским хоровым сообществом.

«Программу мы скомпоновали из тех песен, которые были рекомендованы для прошлых концертов, но и у нас самих душа лежит к ним. Я думаю, что программа всем понравилась, она была очень разнообразная. Ну и конечно же мы всегда с удовольствием отдаем дань потрясающей музыке Татарстана», — отметила Анна Гулишамбарова.

Не обошелся концерт без, уже ставшего традицией, исполнения песни «Туган тел». «Вот уже многие годы мы не проводим праздник без исполнения этой песни. Уверяю, в год родного языка ни одна конференция не даст вам понять, что же такое на самом деле родной язык. Когда ты видишь, как люди встают со слезами на глазах и поют „Туган тел“ — что может быть дороже для человека, чем слова этой песни? Вот что такое этот праздник», — поделилась Таминдарова.

Капитан, капитан, ул ﻿ ыбнитесь!

Главными темами Казанского концерта стали идеи воспитания подрастающего поколения и сохранение музыки. Почти треть зала была заполнена детьми — воспитанниками самых разных школ Казани.

«Всей Россией мы одновременно поём эти замечательные песни, которые, наверное, не забудут никогда. Мы не дадим умереть этой прекрасной музыке, потому что этот проект будит в нас патриотические силы, и сейчас это особенно необходимо в воспитании нравственности детей. Вполне возможно, что кто-то из молодого поколения эти песни услышит впервые, но мы очень надеемся, что они будут петь с нами», — рассказала дирижер.

И была права — если первые номера были скорее разогревом для молодой и не слишком публики, то уже совсем скоро мелодии отозвались во многих слушателях. На песне «Капитан» Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта» создалось впечатление, что зал сейчас пустится в пляс. Хормейстер повернулась к слушателям, все начали хлопать в такт игривой, танцевальной музыке, а дети с первых рядов даже принялись подпевать.

«Этим концертом мы хотим заразить детей замечательными песнями. Потому что они не знают эту музыку. Недаром мы сегодня столько пропели Советских песен. У Советского Союза были и хорошие традиции, связанные с общностью и музыкой. Русский народ любит петь, как, мне кажется, никакой другой в истории человечества», — рассказала хормейстер.

Также к оркестру и хоровому коллективу присоединились специальные гости концерта — воспитанники академии Игоря Крутого. Публика тепло приняла песни «Весёлый ветер», «Летите голуби» и «Прекрасное далёко» в их исполнении.

А завершилось торжество величественным патриотическим гимном «Славься» на музыку Глинки из оперы «Иван Сусанин». Слушатели ещё долго не желали отпускать музыкантов со сцены.