На выставке в Нацмузее представили Евангелие 15 века и русские народные игрушки, сделанные современными детьми

На новой экспозиции посетители могут посмотреть уникальные экспонаты русского декора, а также Тверское Евангелие 15 века — самый ранний образец русской письменности из собрания музея. Это экспонат, имеющий ценность мирового значения.

Открытие выставки прошлом под русские народные песни от фольклорных коллективов и кукольное шоу от заведующего отделом реконструкции музея Владислава Хабарова. был. В стенах музея посетители могли стать участниками мастер-классов по гончарному мастерству, ткачеству, бисероплетению и других. Детей занимали изготовлением кукол.

В выставочной части музея можно также было посмотреть вышитые костюмы, головные уборы, полотенца, разные виды кружев, бытовую металлическую и деревянную утварь, ювелирные и кованые изделия, расписные шкатулки и подносы — Палех, Федоскино, Гжель, Хохлома и тульские самовары. Были представлены и фотографии из фондов Национального музея с жителями русских селений Поволжья и изделия русских народных промыслов конца XIX-начала XX века.

Перед началом торжественной части посетителей ждала тематическая экскурсия под названием «Народы Казанской губернии». Ее провела старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея — Алсу Хайруллина.

«У нас в стране живет 193 национальности. Это наше богатство, которое нужно охранять и беречь. Сегодня праздник — День письменности, и для нас очень важно сохранить все эти языки и духовную культуру для наших детей. С бездуховными и некультурными людьми у нас нет будущего. Мы обратились к Путину с предложением, чтобы следующий год был объявлен годом поддержки материального культурного наследия и народных промыслов. Надеюсь, что президент нас услышал», — рассказал на открытии председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар депутат Ильдар Гильмутдинов.

Таланты есть, а глины нет

Одним из самых запоминающихся разделов выставки, который пользовался наибольшей популярностью у посетителей, стали работы участников XII Межрегионального конкурса «Русская народная игрушка».

Более 100 экспонатов, среди которых игрушки из глины, ваты, дерева, природных материалов, лоскутные панно, текстильные куклы, были сделаны детьми. Конкурс проводится Центром русского фольклора, Русском национально-культурным объединением РТ при поддержке Минкульта РТ совместно с Культурным центром имени А. С. Пушкина. Проект проводится с 2008 года и за это время успел воспитать целое поколение талантливых художников и скульпторов.

Конкурс проводится в четырёх номинациях: глиняная игрушка, деревянная игрушка, текстильная игрушка и игрушка из других природных материалов (солома, лоза, рогоз, талаш, металл, вата и т. д.).

Победители конкурса получают призы, а их работы становятся частью постоянной экспозиции Музея русской игрушки в Казани.

Среди победителей конкурса были дети из Казани, Краснодарского края, Лениногорска и Бугульмы, но самое большое количество лауреатов привез с собой преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств № 1 Буинска Павел Ярхунов.

Мужчина едва сдерживал слезы от гордости за своих учеников. Он рассказал, что они с ребятами уже не первый год принимают участие в конкурсе и планируют участвовать и в следующем году.

«Мы изучаем традиции Дымковской и Каргопольской игрушки и, насколько уж сами знаем, стараемся это передать нашим детям в доступной форме. Конечно, мы не видим этих мастеров, но по источникам из интернета, изучая литературу и разглядывая фотографии, мы стараемся максимально близиться к этим традициям. Уже после обжига, в процессе росписи дети изучают символы, узоры и цвета — так мы стараемся приобщить их к народной культуре», — подчеркнул Ярхунов.

В буинской школе Павел Валерьевич работает 11 лет, но, рассказывает, когда он пришёл туда, на первых порах не было для занятий даже глины. Педагог уже который год сам привозит сырье для занятий с детьми.

«Я как-то раз летом отдыхал в соседней Ульяновской области и увидел на обрыве около „Волги“ большое высохшее наслоение лечебной глины. Я взял немного, размочил водой и понял, что ее можно использовать. Она чистая, но для посуды не годится, а вот для лепки — самое то», — рассказал он.